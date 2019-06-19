‎الحكم بإعدام 5 مصريين متهمين بالقتل في قضية ”محاولة تفجير بنك إماراتي‎“

قضت إحدى المحاكم العسكرية في مصر، يوم الأربعاء، على 5 متهمين بالإعدام، والسجن المؤبد لـ11 آخرين، و15 سنة لمتهمين اثنين والسجن 10 سنوات لشخصين، في القضية المعروفة إعلاميًا بمحاولة تفجير بنك إماراتي، بمدينة المحلة التابعة لمحافظة الغربية.

ووجهت النيابة للمتهمين الانضمام لجماعة مسلحة، وقتل 3 بينهم مجند شرطة، وإصابة 12 آخرين، وحيازة مفرقعات والقيام بأعمال عنف.

إضافة إلى الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت العامة؛ بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

وكشفت الجهات المعنية بالتحقيق وقتها أن المتهمين بيّتوا النية وعقدوا العزم على قتل أي من رجال الشرطة المكلفين بتأمين محيط بنك دبي الوطني، ومن يتصادف تواجده من المواطنين غدرًا.

وكشفت جهات التحقيق أن المتهمين لتنفيذ مخططهم الآثم أعدوا لذلك الغرض عبوة ناسفة شديدة الانفجار متصلة بمؤقت إلكتروني معدة للتفجير عن بعد بمجرد انتهاء مؤقتها.