فيلم ”المنتقمون- نهاية اللعبة“ يحقق نجاحًا لافتًا وختامًا محكمًا لسلسلة المنتقمين

تستقبل دور العرض السينمائية العالمية حاليًا فيلم الأبطال الخارقين ”المنتقمون: نهاية اللعبة“ (Avengers: Endgame) الذي يمثل ختام سلسلة استمرت لأكثر من عشر أعوام لمغامرات فريق المنتقمين ومواجهة القوى الشريرة التي تسعى لتدمير العالم.

وفي النسخة الجديدة يواجه الأبطال الخارقون كارثة تسبب بها الشرير ثانوس، بعد تمكنه من الاستيلاء على أحجار الأبدية الستة، واستغلالها في القضاء على نصف سكان الأرض.

ويجد الأبطال الخارقون أنفسهم مشتتين في بقاع الأرض، مع غياب الأمل بالتغلب على ثانوس ومساعدة من تبقى من البشر.

ويضم العمل الذي يستمر ثلاث ساعات، مجموعة كبيرة من الأبطال الخارقين؛ منهم الرجل الحديدي، وكابتن أمريكا، والأرملة السوداء، وكابتن مارفل، والرجل النملة، وثور، وسبايدرمان، وهالك.

ويبدأ الفيلم بصراع درامي متسارع، مع تركيز على الجانب الكوميدي، على عادة أفلام الأبطال الخارقين، مع ارتفاع وتيرة التشويق والحركة انطلاقًا من أحداث نهاية نسخة العام الماضي من السلسلة ”Avengers: Infinity War“ الذي ترك الجمهور في حيرة بعد أن أظهر أن معظم أبطال مارفل تحولوا إلى تراب على يد الشرير ثانوس.

والعمل من إخراج أنتوني روسو وجو روسو، وسيناريو كريستوفر ماركوس وستيفن مكافيلي، اقتباسًا عن الرواية المصورة للكاتب جاك كيربي، وموسيقى آلان سلفستر.

واتسم الفيلم بالأداء المقنع للممثلين، وتسلسل الأحداث المنطقي، والحوار الجذاب الذي تنوع ما بين الجدية والكوميديا، مع تسارع للأحداث وتكثيف للقضايا المطروحة.

وحقق الفيلم رقمًا قياسيًا جديدًا بإقبال لافت على شباك التذاكر، وتخطت إيراداته عالميًا مليارًا ومائتي مليون دولار في أول أيام عرضه.

والسلسلة من إنتاج استوديوهات مارفل، التي تملك والت ديزني حصة فيها، وهي أكبر سلسلة أفلام في تاريخ السينما من حيث الإيرادات، إذ حققت أكثر من 18.6 مليار دولار منذ العام 2007.