سياج من السرية يحيط بفيلم ”المنتقمون: لعبة النهاية“

قال أبطال ومخرجا فيلم ”المنتقمون: لعبة النهاية“ المقرر عرضه هذا الأسبوع، إن شركة ”والت ديزني“ المنتجة للفيلم، نجحت في الحفاظ على سياج من السرية البالغة على حبكة الفيلم.

وقال جو روسو الذي أخرج الفيلم الجديد بالمشاركة مع شقيقه أنتوني، إن الفيلم يمثل نهاية قصة امتد سردها عبر 22 فيلمًا لـ6 شخصيات من أفلام عالم مارفل السينمائي.

واتخذت مارفل إجراءات إضافية للحفاظ على سرية الفيلم أثناء تصويره، وقال كثير من أبطاله، إنه لا علم لديهم -تحديدًا- بما ستكون عليه قصة الفيلم في النهاية.

وسيبدأ عرض الفيلم بعدد من الدول بأنحاء العالم يوم الأربعاء.

ووصفت بري لارسون، التي تلعب دور البطلة الخارقة كابتن مارفل في هذا الفيلم، بأنه ”الأكثر سرية على الإطلاق“. وقالت إنها كانت تمثل كل مشهد على حدة دون أي نص استرشادي.

كما أكد مارك رافالو، الذي لعب دور الرجل الأخضر، أنه لم يقرأ نصًّا كاملًا للفيلم ولا يعرف كيف ستكون نهايته.

وعبر كريس إيفانز، الذي لعب شخصية كابتن أمريكا، عن ثقته بأن عالم مارفل السينمائي سيقدم فيلمًا ”تكون نهايته رائعة للغاية“.