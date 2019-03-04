أول شركة سعودية تدخل سوق السينما بافتتاح دور عرض في جدة والرياض والمنطقة الشرقية‎

قالت وزارة الإعلام السعودية، يوم الاثنين، إن شركة سعودية انضمت إلى مشغلي السينما في البلاد، وتعتزم خلال العام الحالي افتتاح دور عرض في الرياض، وجدة، بالإضافة إلى المنطقة الشرقية التي لم تصل دور العرض إليها بعد اتخاذ قرار رفع الحظر المفروض على السينما والذي لم يمر عام على صدوره.

وأوضحت الوزارة أن وزير الإعلام ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، تركي الشبانة، سلّم الرخصة السابعة لتشغيل السينما لشركة ”الجيل القادم“ والتي ستحمل اسم ”muvi“ لتكون أول علامة تجارية سعودية.

وتتبع شركة ”الجيل القادم“ لمجموعة ”فواز الحكير“ السعودية، وتعتزم افتتاح أول دار سينما لها بالشراكة مع المشغل الأجنبي ”ذا لايت“ في ”العرب مول“ في مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر غرب البلاد.

وتهدف الشركة الجديدة إلى إنشاء 6 دور عرض تضم 50 شاشة في كل من: الرياض، وجدة، والمنطقة الشرقية، خلال العام الحالي.

وقالت الوزارة عبر موقعها الرسمي، إن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أعادت هندسة الإجراءات، وقللت المتطلبات اللازمة لإصدار التراخيص، وتقدم كلَّ التسهيلات للشركات المحلية التي تسعى إلى افتتاح دور سينما.

وعند افتتاح دار عرض سينمائية في المنطقة الشرقية، ستلتحق مدينتها الرئيسة الدمام، بكل من الرياض، وجدة، اللتين تم افتتاح دور عرض فيهما خلال الأشهر الماضية بشكل متتابع مع جذب قطاع السينما الناشئ مزيدًا من المستثمرين.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، تم تدشين أول دار عرض سينما في مدينة الرياض بعد أن رفعت السعودية حظرًا عن السينما استمر نحو 4 عقود.

وتسعى السعودية إلى إنشاء نحو 350 دار سينما، تحوي أكثر من 2500 شاشة بحلول 2030، والذي يمثل موعدًا لنهاية إنجاز تغيير اقتصادي عملاق في البلاد، حيث تأمل السعودية بيع تذاكر بنحو مليار دولار سنويًّا.

وافتتحت شركة ”amc“ الأمريكية، يوم الـ18 من أبريل/ نيسان الجاري، أول دار عرض سينما في مركز الملك عبدالله المالي في الرياض، بعد أن حازت أول ترخيص سعودي لإنشاء دور عرض في البلاد.

ومن المرتقب افتتاح مزيد من دور العرض في المراكز التجارية في مدن المملكة الرئيسة خلال العام الجاري، وعدد كبير من الشاشات في كل دار.