فيسبوك تطرح ميزة جديدة تسمح بالبحث عن الأفلام وشراء تذاكر السينما

طرحت فيسبوك أخيرًا ميزة جديدة للمستخدمين في المملكة المتحدة، تسمح لهم بالبحث عن الأفلام التي يتم عرضها في دور السينما وشراء التذاكر لمشاهدتها.

ويأتي إطلاق هذه الميزة بعد عدة أشهر من شراكة فيسبوك مع شركة AMC في الولايات المتحدة، التي تتيح للمستخدمين شراء تذاكر السينما.

ولاستخدام هذه الميزة، انتقلْ إلى قسم الأفلام Films في تطبيق فيسبوك، من هناك يمكنك البحث عن الأفلام والتعرف على أوقات العرض في دور السينما المحلية، وإذا كنت لا تعرف ما هي الأفلام المعروضة في الوقت الحالي، فيمكنك أن ترى -أيضًا- قائمة بالأفلام التي يتم عرضها بالقرب من مكانك أو عرض قائمة بأفضل الأفلام.

وبعد اختيار الفيلم ومعرفة وقت العرض بالسينما، يمكنك شراء تذكرتك مباشرة من فيسبوك.

وقالت رئيسة قسم الترفيه في فيسبوك، آنا هيغز، عن هذه الميزة “هناك الملايين من الأشخاص حول العالم يتفاعلون فعلًا مع تجارب متعلقة بالسينما على منصتنا كل يوم، وقد بلغت معدلات دخول السينما في المملكة المتحدة رقمًا قياسيًّا عام 2018. ويسعدنا اليوم إطلاق مجموعة متنوعة من الميزات التي توفر فرصًا جديدة للناس لاستكشاف الأفلام والتواصل مع دور السينما المحلية بطريقة سلسة”.

وتابعت، “تؤكد الميزات السينمائية الجديدة، أن طريق فيسبوك هو أسهل طريق للاكتشاف والتخطيط والحصول على تذاكر السينما بصحبة أصدقائك وعائلتك”.

وما يثير الدهشة تمامًا، هو أن فيسبوك لن تأخذ نصيبًا من الأموال التي تنفق على تذاكر السفر، كما أنها لن تحصل على أي عمولة من عملية البيع.

ويبدو أن فيسبوك في هذه الحالة، تريد استخدام قوّتها لمجرد مساعدة الاقتصادات المحلية، ومن المؤكد أن هذه الخطوة ستجعل الشركة في وضع أفضل بعد الانتقادات المتواصلة لشركات التكنولوجيا.