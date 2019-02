“فيسبوك” سيخبرك من يستخدم بيانات حسابك لاستهدافك بالإعلانات

أعلن موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” اتخاذه إجراءات جديدة متعلقة بالمزيد من الشفافية حول المعلومات التي يستخدمها المعلنون من حسابات المستخدمين دون علمهم أو موافقتهم، حيث سيتم الاشتراط على الشركات والوكالات الإعلانية أن يقوموا بإبلاغ المستخدمين الذين يستهدفونهم بإعلاناتهم، إلى جانب الكشف عن أسباب رؤية المستخدم لإعلان معين.

وأشار تقرير موقع “تيك كرانش” التقني، إلى أن “فيسبوك” اشترط خلال مارس/ آذار الماضي، على الشركات وقطاعات الأعمال أن يحصلوا على إذن المستخدمين لاستخدام بياناتهم من رقم هاتف وإيميل وأسمائهم لاستهدافهم بإعلانات مخصصة لهم، كما اشترط في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 على المعلنين الكشف عمن يمول إعلاناتهم بشكل صريح في صفحاتهم الترويجية.

وابتداءً من 28 فبراير/ شباط الجاري، إذا ظهر إعلان لك وقمت بالضغط على القائمة المنسدلة الموجودة في يمين الإعلان، وقمت بالضغط على عبارة Why am I seeing this Ad سيظهر لك مجموعة من الأسباب المتضمنة التفضيلات والأشياء التي قمت بها وجعلت المعلن يستهدفك ضمن جمهوره المستهدف من حيث نشاطك على الإنترنت، وتفاعلك مع صفحته الرسمية على “فيسبوك”، وكذلك العديد من المعايير الأخرى.