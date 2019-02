الإعلان عن الأفلام المرشحة لجائزة مهرجان برلين السينمائي 2019‎

أعلنت إدارة مهرجان برلين السينمائي الدولي عن الأفلام المرشحة لجائزة المهرجان المعروف باسم “الدب الذهبي”، والتي بلغ عددها 17 فيلمًا من أصل 400 فيلم، تم تقديمها من قبل المنتجين الفنيين والشركات، من جميع أنحاء العالم.

وقال رئيس المهرجان “ديتر كوسليك” إن “المهرجان في نسخته الـ 69 سيجتذب أشهر الوجوه الفنية السينمائية، والنقدية الفنية”، إلا أنه لم يفصح عن تلك الأسماء.

وعبر عن سعادته بأن الفنانة الألمانية “جوليت بينوش” هي من ترأس لجنة تحكيم المهرجان، وتهكم مازحًا على نجوم الأوسكار، الذين يصعب إرضاؤهم، بحسب وصفه.

أما عن قائمة الأفلام التي أُعلن عن ترشيحها للجائزة، وسيتم عرضها ابتداءً من السابع من شباط/ فبراير 2019، فهي: الأرض تحت قدميك/ النمسا، وفيلم القفاز الذهبي – ألمانيا/ فرنسا، وترشح أيضًا فيلم solong,my son، من الصين، وكذلك فيلم God Exists, Her Name is Petrunija المنتج مشتركًا من مقدونيا وسلوفينيا وفرنسا وبلجيكا.

وتم ترشيح فيلم By the Grace of God، المقدم من فرنسا، وتم ترشيح فيلم كنت في المنزل، المنتج من ألمانيا وصربيا، وتواجد في القائمة فيلم “حكاية الثلاث أخوات” وقد تم إنتاجه في تركيا/ ألمانيا/ هولندا.

وقد تضمنت القائمة فيلم “بيرانهاس” الإيطالي، وكذلك فيلم السيد جونز، المنتج مشتركًا بين إيطاليا وأوكرانيا، وفيلم أوندوج المنتج من منغوليا، وفيلم سيتم سبرنجر الألماني، وفيلم مقتطفات من شبح القرية، وهو إنتاج كندي، وكذلك ترشح فيلم المرادفات، وهو انتاج فرنسا وإسرائيل، وفيلم “طفولة الغرباء”، وهو إنتاج السويد وفرنسا وكندا والدانمارك، وتضمنت القائمة فيلم Out Stealing Horses وهو إنتاج نرويجي سويدي دنماركي، وأخيرًا فيلم”ثانية واحدة” الصيني.