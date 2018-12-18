جيف بريدجيز يستعد لتسلم جائزة “غولدن غلوب”

أعلنت رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية، أن النجم جيف بريدجيز الحاصل على جائزة الأوسكار سيحصل خلال حفل جوائز جولدن جلوب في يناير/كانون الثاني على جائزة عن مجمل أعماله من أفلام الغرب الأمريكي مثل “الشجاعة الحقيقية” (ترو جريت) إلى الأفلام الكوميدية مثل “ليباوسكي الكبير” (ذا بيج ليباوسكي).

و”سيسيل بي دوميل” هي الجائزة التي تقدّمها رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية سنويًّا لشخصية كانت لها بصمة دائمة على عالم السينما.

وكان النجم البالغ من العمر 69 عامًا ترشح من قبل لجوائز جولدن جلوب خمس مرات، وحصل عليها مرَّة عن دوره كفنان لموسيقي الريف أفل نجمه في الفيلم “القلب المجنون” (كريزي هارت) والذي حصل عنه -أيضًا- على جائزة الأوسكار.

وقالت ميهر تاتنا رئيسة رابطة هوليوود للصحافة في بيان أمس الاثنين إن “مجمل أعمال بريديجز الرائعة والمتنوعة خلبت ألباب وعقول المتفرجين في أنحاء العالم لأكثر من ستة عقود”.

وتحمل جائزة سيسيل بي دوميل اسم مخرج هوليوود الذي برع في إخراج الأفلام الصامتة والناطقة. ومن بين الفائزين السابقين بالجائزة أوبرا وينفري والنجوم جورج كلوني وروبرت دي نيرو وأودري هيبورن وهاريسون فورد وميريل ستريب.

وسيجري تسليم الجائزة في السادس من يناير/ كانون الثاني في حفل جولدن جلوب في بيفرلي هيلز بكاليفورنيا.