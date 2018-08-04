روسيا تعين نجمًا أمريكيًا في هوليوود بوزارة الخارجية

روسيا تعين نجمًا أمريكيًا في هوليوود بوزارة الخارجية

موسكو منحت النجم ستيفن سيغال الجنسية الروسية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016

المصدر: فريق التحرير

عيّنت روسيا اليوم السبت، ستيفن سيغال، نجم هوليوود الأمريكي، الذي يحمل جنسيتها أيضًا، ممثلًا خاصًا لوزارة الخارجية الروسية لشؤون الاتصالات الإنسانية مع الولايات المتحدة.

ووفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية، فإن “تعيين سيغال يهدف للمساعدة في تطوير العلاقات الروسية الأمريكية في المجال الإنساني، بما في ذلك التفاعل في مجالات الثقافة والفن والتبادل الشبابي والمشاريع الاجتماعية الأخرى”.

وقال البيان، إنّ “هذا التعيين ذو طابع سياسي-اجتماعي وغير مدفوع”، مشيرًا إلى أنّ “المنصب المذكور يمكن مقارنته على الساحة الدولية بنشاط سفراء النوايا الحسنة في إطار الأمم المتحدة، حيث تندمج الدبلوماسية الشعبية في الدبلوماسية التقليدية”.

وكانت موسكو، قد منحت سيغال الجنسية الروسية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، حيث استلم جوازه الروسي من الرئيس فلاديمير بوتين، شخصيًا.

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