تونس تشارك بسبعة أفلام في مهرجان الفيلم العربي بفرنسا

تشارك السينما التونسية بسبعة أفلام، طويلة وقصيرة ووثائقية في المسابقات الرسمية للدورة 29 لمهرجان الفيلم العربي في ”فاماك” بفرنسا.

ويشارك فيلم ”بنزين” للمخرجة التونسية الشابة، سارة العبيدي إلى جانب 5 أفلام عربية أخرى، فيما تضم المشاركة التونسية في مسابقة الأفلام القصيرة شريطي “بلبل” لخديجة المكشر و”هن” لأنيس العبسي، رفقة 14 شريطًا عربيًا.

ويمثل فيلم “كسكسي: حبوب الكرامة” لمخرجه حبيب العايب، تونس في مسابقة الأفلام الوثائقية، في حين سيعرض فيلم “ولدي” لمحمد بن عطية ضمن جائزة لجنة تحكيم الصحافة، إضافة إلى جائزة لجنة تحكيم الشباب والتي يشارك فيها كذلك الفيلم التونسي “شرش” للمخرج وليد مطار.

أما الفيلم الآخر وهو فيلم ”الجايدة” للمخرجة سلمى بكار، فينافس على جائزة الجمهور، إلى جانب 6 أفلام عربية أخرى.

وتعتبر مشاركة تونس لافتة حيث لا تتجاوز مسابقات هذه الدورة خمسين فيلمًا من مختلف الدول العربية، والتي تحل فيها السينما المصرية كضيف شرف.