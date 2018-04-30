“فوكس سينما” تعلن عن أسعار تذاكرها في السعودية

أعلنت شركة “فوكس سينما“، أن أسعار تذاكرها ستبدأ من 50 ريالًا للتذكرة، وذلك في أعقاب حصولها على الرخصة الثانية بالسعودية، لإنشاء دور عرض سينمائية، وافتتاح 4 شاشات عرض بمول “الرياض بارك”.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الفطيم المالكة لشركة “فوكس سينما”، خلال تدشين شاشات العرض، بحضور وزير الثقافة والإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع الدكتور عواد العواد، مساء الإثنين، إن “بيع التذاكر سيتم من خلال شباك التذاكر أو أون لاين، وسعر التذكرة سيبدأ من 50 ريالًا للتذكرة، وهو سعر جيد جدًا”.

وأضاف أنه “سيتم افتتاح صالة عرض ثانية للشركة في مدينة الرياض آخر العام الجاري، كما سيتم افتتاح صالة في مدينة جدة بداية 2019، وسيتم الإعلان عن مكانها خلال أيام قليلة”.