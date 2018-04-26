“فوكس سينما” تفتتح أول دار سينما لها في السعودية

قالت سلسلة “فوكس سينما” الإماراتية، إنها ستفتتح أول دار عرض سينما لها في السعودية الأسبوع المقبل، لتكون ثاني دار عرض في البلاد التي تراجعت أخيرًا عن حظر للسينما استمر نحو 4 عقود.

وحددت “فوكس سينما” المتخصصة بالسينما والمسارح والتي تديرها مجموعة ماجد الفطيم الإماراتية، الأسبوع المقبل موعدًا لافتتاح دار العرض في مجمع “مول الرياض بارك” الترفيهي العائلي وعرض أول فيلم فيها.

وكشف محمد الهاشمي، الرئيس الإقليمي لشركة ماجد الفطيم للمشاريع في السعودية، عن تفاصيل في مشروع مجموعة ماجد الفطيم السينمائي الأول في المملكة، مبينًا أن 75 % من موظفي “فوكس سينما” بالرياض بارك، سعوديون.

وأوضح الهاشمي في تصريحات لصحيفة “الاقتصادية” السعودية، أن أسعار تذاكر الدخول للدار الجديدة لم تحدد بعد، لكنها ستكون مقاربة لأسعار “فوكس سينما” الموجودة في الإمارات.

وأشار إلى حصول الشركة على ترخيص “فوكس سينما” باستثمار بقيمة ملياري ريال، مبينًا سعي الشركة لافتتاح 600 شاشة في جميع المدن السعودية بما فيها المدن الثانوية والفرعية، ومتوقعًا أن توجد تلك التوسعات 3 آلاف وظيفة.

وافتتحت شركة “amc” الأمريكية، يوم 18 أبريل/نيسان الجاري، أول دار عرض سينما في مركز الملك عبدالله المالي في الرياض، بعد أن حازت على أول ترخيص سعودي لإنشاء دور عرض في البلاد.

وتسعى السعودية إلى إنشاء نحو 350 دار سينما، تحوي أكثر من 2500 شاشة بحلول 2030، والذي يمثل موعدًا لنهاية إنجاز تغيير اقتصادي عملاق في البلاد، حيث تأمل السعودية بيع تذاكر بنحو مليار دولار سنويًا.