أكاديمي إماراتي ينتقد توقف مهرجان دبي السينمائي

انتقد الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله قرار وقف مهرجان دبي السينمائي في دورته الـ15 المقبلة، معتبرًا أن متخذ القرار “لاعلاقة له بالثقافة”.

وأعلن القائمون على مهرجان دبي السينمائي الدولي إلغاء الدورة 15 للمهرجان والتي كانت مقررة في نهاية العام الجاري، على أن تقام نهاية عام 2019.

وكتب عبدالخالق على صفحته بموقع “تويتر”: “اعتقد أن مُتَّخِذ قرار وقف مهرجان دبي السينمائي لم تصله المعلومة الصحيحة ولا علاقة له بالثقافة وكونها من أهم عوامل جاذبية نموذج الإمارات في الوسط الشبابي والثقافي العربي، لا تحرموا محبي السينما والفن من مهرجان دبي السينمائي، فدبي مشرقة بأمور كثيرة بينها هذا المهرجان السنوي 3”.

وكانت اللجنة التنظيمية للمهرجان أوضحت أن الاستراتيجية الجديدة تأتي استجابة للمتغيرات الجارية في مجال صناعة الأفلام والمحتوى على الصعيدين الإقليمي والعالمي، حيث رُوعي في التصور الجديد لآليات عمل المهرجان أن تكون مواكبة بصورة واقعية لتلك المتغيرات.

وتقرر أن يتم تنظيم المهرجان بصفة دورية كل عامين، مع الاستعداد لتنظيم الدورة 15 كعلامة فارقة في تاريخ المهرجان والتي ستعقد نهاية العام 2019.