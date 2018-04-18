السعودية.. تعرف على موعد افتتاح أول “سينما” للجمهور وأماكن بيع التذاكر

أعلن مسؤول سعودي اليوم الأربعاء، أن مطلع الأسبوع القادم، سيشهد افتتاح أول دار عرض سينمائي للجمهور في المملكة بالعاصمة الرياض.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن المشرف على قطاع السينما، في الهيئة السعودية العامة للإعلام المرئي والمسموع بدر الزهراني، قوله إن “العروض السينمائية التجريبية ستنطلق اليوم تزامنًا مع افتتاح وزير الثقافة والإعلام عواد العواد لأول دار عرض سينمائي في المملكة بالرياض”.

وأشار إلى أن “الهيئة تعمل مع الجهات ذات العلاقة، لتقديم تجربة هوليوودية فريدة من نوعها في أجواء ممتعة وشيقة للأفراد والعائلات”.

وأوضح الزهراني أن تذاكر السينما ستكون متاحة للشراء إلكترونيًا، وستطرح في عدة نقاط للبيع، سيجري الإعلان عنها في وقت لاحق، لافتًا إلى أن التذاكر ستشمل خيارات عدة.

وفي السياق، من المقرر أن تفتتح المملكة، اليوم الأربعاء، أول دار للسينما في حفل خاص يتوقع ان يحضره مسؤولون كبار، وشخصيات أجنبية وشخصيات مختارة من قطاع الترفيه، وفق رويترز.