تعرّف على موعد وسعر تذكرة أول عرض سينمائي في السعودية

من المقرر أن يبدأ أول العروض السينمائية في السعودية الأربعاء المقبل، حيث أنهت شركة “AMC” أكبر مشغِّل للسينما في العالم تجهيزاتها لدار العرض داخل مركز الملك عبدالله المالي في الرياض استعدادًا لتدشين أول دار عرض لها في المملكة.

وسيكون سعر التذكرة لأول فيلم يُعرض في الدار الجديدة خمسين ريالًا، فيما يُنتظر أن تُعلن الجهات المعنية تفاصيل حفل الافتتاح خلال اليومين القادمين، بحسب صحيفة سبق.

يُشار إلى أن الشركة الأمريكية كانت قد تسلّمت أول رخصة تشغيل دور سينما في السعودية قبل أيام، فيما تقرّر أن يتم افتتاح أول دارعرض في الرياض، على أن تفتتح دار عرض أخرى في محافظة جدة.