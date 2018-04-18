الكشف عن تشكيلة لجنة تحكيم دورة 2018‎ لمهرجان “كان”

المصدر: أ ف ب

اختيرت الممثلة الأمريكية “كريستن ستيورت” والفرنسية “ليا سيدو” والمخرج الكندي “دوني فيلنوف” ونظيره الفرنسي “روبير غيديغيان”، للانضمام إلى لجنة تحكيم دورة العام 2018 من مهرجان كان السينمائي، بحسب بيان نشر الأربعاء.

وترأس لجنة التحكيم هذه المؤلفة من خمس نساء وأربعة رجال الممثلة الأسترالية كايت بلانشيت، وتضم اللجنة أيضا الممثل الصيني تشانغ تشين ومؤلفة السيناريوهات الأميركية آفا دوفيرناي والمغنية البوروندية كاديا نين والمخرج الروسي أندري زفياغينتسيف، وفق البيان الصادر عن إدارة المهرجان.

ومن المرتقب أن تعلن اللجنة عن الفائزين في 19 أيار/مايو.

وكانت لجنة تحكيم دورة العام 2017 من مهرجان كان برئاسة الإسباني بيدرو ألمودوفار، قد منحت الجائزة الكبرى لفيلم “ذي سكوير” من توقيع السويدي روبن أوستلند.

ويشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان كان المقبل مخرجون مخضرمون من أمثال الفرنسي السويسري جان-لوك غودار والأميركي سبايك لي ومخرجون يعانون من صعوبات في بلدانهم، مثل الإيراني جعفر بناهي والروسي كيريل سيريبرينيكوف مع وجود قوي للأعمال الآسيوية.

وثمة ثلاث نساء مرشحات في المسابقة الرسمية هن اللبنانية نادين لبكي عن “كفرناحوم” والفرنسية ايفا اوسون عن “لي فيي دو سوليي” (بنات الشمس) والإيطالية الي روهرواشر التي تقدم “لاتسارو فيليتشي”، وستكون مكانة المرأة في “مهرجان كان” موضع اهتمام في دورته الحادية والسبعين التي تنطلق في الثامن من أيار/مايو بعد ستة أشهر على انكشاف فضيحة هارفي واينستين.