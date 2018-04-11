مهرجان كان السينمائي يكشف الملصق الرسمي لدورته المقبلة (صورة)

كشف مهرجان كان السينمائي الدولي، اليوم الأربعاء، عن الملصق الرسمي لدورته الـ71 المقبلة التي ستقام في الفترة من 8 إلى 19 أيار/ مايو المقبل.

ويستخدم ملصق المهرجان، الذي يعد الحدث السينمائي الأبرز عالميًا، لقطة من فيلم “بييرو المجنون” للمخرج الفرنسي المعروف جان لوك غودار، والذي يعود إنتاجه إلى العام 1965.

ويُظهر الملصق بطلي الفيلم جان بول بيلموندو وآنا كارينا وهما يقبلان بعضهما.

وتخلو اللقطة من أي إيحاءات جنسية مبالغ فيها، خاصة وأن البطلين تبادلا ما بدا “قبلة عابرة” من على متن سيارتين واقفتين بشكل متعاكس، وذات لونين مختلفين.

ويرى بعض نقاد السينما أن المهرجان أراد بهذا الملصق الحث على الحب والتعايش رغم الاختلافات في الأفكار والرؤى.

وكان ملصق الدورة الماضية أثار جدلًا بسبب التدخل التقني في صورة قديمة لإظهار الممثلة الإيطالية كلوديا كاردينالي الموجودة في الملصق أكثر نحافة.

وعلقت مجلة “تيليراما” آنذاك، “على الرغم من جمال الملصق، فإن الصورة تبرز على نحو واضح ومتعمد تحسينات أُدخلت لتنحيف فخذي الممثلة الإيطالية”.

وفي ذات السياق، من المنتظر أن يفتتح مهرجان كان بفيلم “الكل يعلم” للمخرج الإيراني أصغر فرهادي، الذي كان نال سابقًا، جائزة أوسكار لأفضل فيلم أجنبي عن فيلمه “انفصال”.

ويروي فيلم فرهادي الناطق باللغة الإسبانية، حكاية فتاة أرجنتينية تسافر إلى إسبانيا بحثًا عن أسلافها لتتعرض لمواقف وظروف غير متوقعة.

وأوضح النقاد أن فيلم الافتتاح كذلك، سيحض على ضرورة التعايش والتفاهم في عالم تعمه الفوضى، فالمخرج إيراني، والفيلم يعرض في مهرجان فرنسي باللغة الإسبانية، ويلعب أدوار البطولة فيه ممثلون من جنسيات مختلفة.

ويعد مهرجان كان، الذي يقام منذ 71 عامًا، أضخم مناسبة سينمائية على الإطلاق، ويحرص صناع السينما في العالم على المشاركة فيه.