كيف وصف المخرج المالي سليمان سيسيه السينما العربية؟

قال المخرج المالي سليمان سيسيه، إنه سعيد وفخور بتكريم مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية له، وسعيد أيضًا بمستوى الأفلام المشاركة في المهرجان.

وأضاف أن السينما في أفريقيا طرأت عليها في السنوات الأخيرة طفرة على مستوى الأفكار والتكنيك وباتت قادرة على التعبير عن الشعوب الأفريقية بصورة جيدة.

جاء ذلك خلال الندوة التي أقيمت عقب عرض فيلمه “أوكا”، والتي وصف خلالها السينما العربية بالمتفائلة دائمًا، قائلًا: “السينما العربية جيدة وشهدت تطورًا كبيرًا وأغلب القصص التي تتناولها الأفلام تبحث عن النهايات السعيدة، وهذا ليس عيبًا، ولكن من المهم أن تناقش القضايا العربية بصورة أكثر واقعية”.

وتابع: “لا ينقص السينما العربية أي شيء، حتى تفوز بالأوسكار، ففي العالم العربي ممثلين كبار وكتاب على مستوى عالٍ، ومخرجين لديهم تجارب وأتصور أنه في الأيام المقبلة ستنتعش السينما العربية ودليل ذلك منافسة الفيلم اللبناني “القضية 122″ على الأوسكار”.

يذكر أن سليمان سيسيه هو مخرج مالي ورئيس اتحاد المبدعين ورواد الأعمال في السينما والفنون السمعية البصرية في غرب أفريقيا، وقام بإخراج مجموعة من الأفلام الوثائقية والقصيرة عام 1974 وأول أفلامه بعنوان “الفتاة” والذي أصدر وزير الثقافة المالي قرارًا بحظره، كما ألقي القبض عليه وسجن بسبب قبوله التمويل الفرنسي بين عامي 1984 و1987.

وأخرج سيسيه فيلم “الضوء” الذي فاز بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان السينمائي عام 1987 وفي عام 1995 أخرج فيلم “تايم” الذي نافس على السعفة الذهبية.