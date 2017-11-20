مهرجان القاهرة السينمائي ينطلق الثلاثاء بمشاركة نجوم عالميين و157 فيلمًا

تنطلق فعاليات الدورة الـ39 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، غدًا الثلاثاء، بمشاركة 157 فيلمًا من 53 دولة، في حين يقام حفل الافتتاح بمركز المؤتمرات الدولي بالقاهرة، وسط إجراءات أمنية مشددة، ومن المتوقع حضور 1500 شخصية عربية وعالمية.

وقال المدير الفني للمهرجان يوسف رزق الله، لـ”إرم نيوز”: “للمرة الأولى يقام حفل الافتتاح في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، وخارج حدود دار الأوبرا المصرية، وقد تم اختيار أستراليا لتكون ضيف شرف المهرجان، وستشارك الممثلة البريطانية إليزابيث هيرلي، واللاتينية إيفا لوجوريا في الحفل”.

وأضاف رزق الله، أنه “متفائل بالدورة الجديدة، فعلى الرغم من حجم التحديات، لدينا آمال عريضة في أن يخرج المهرجان بشكل وصورة تليق باسم مصر”، لافتًا إلى أن “غياب مشاركة الفيلم المصري عن المهرجان، أمر محزن”.

في السياق، قالت رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ماجدة واصف، إن “ميزانية المهرجان كانت العائق الوحيد أمام إقامته، لكن على الرغم من تواضع الإمكانيات والميزانية المحدودة، إلا أننا نجحنا في عمل شيء، أتمنى أن يكون رائعًا ومشرفًا”.

يشار إلى أنه، تم اختيار الفيلم الأمريكي “بين جبلين”، بطولة كيت وينسلت وإخراج الفلسطيني هاني أبو أسعد، للعرض في حفل الافتتاح.

وكان من المقرر عرض الفيلم في مصر، بالتزامن مع عرضه في أمريكا، مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلا أن المدير الفني للمهرجان، طالب المخرج هاني أبو أسعد، وأنطوان زند موزع الأفلام في مصر، بإقناع الشركة العالمية المنتجة للفيلم، بتأجيل عرضه في مصر، ليُطرح بالصالات التجارية، بعد عرضه في حفل افتتاح المهرجان.

يذكر أن الراعي للمهرجان، هي قنوات “دي إم سي” الفضائية.