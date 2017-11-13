“المهر” الإماراتية تختار المخرج المصري مجدي أحمد علي لرئاستها

اختارت إدارة مهرجان دبي السينمائي، المخرج المصري مجدي أحمد علي لرئاسة لجنة تحكيم مسابقة “المهر” الإماراتية بمهرجان دبي السينمائي، والمقرر انطلاق دورته الـ14 في الفترة من الـ 6 إلى الـ 13 من ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وقال مجدي أحمد علي في تصريحات خاصة لإرم نيوز: “مسابقة المهر الإماراتية يشارك فيها أفلام صنعت بالإمارات فقط، ومعنى أن تقام مسابقة بهذا الشكل أن السينما الإماراتية تنطلق ولديها إنتاج قوي، ويشارك في مسابقة المهر الإماراتية أفلام روائية طويلة وقصيرة وتسجيلية”.

وأضاف: “اختياري رئيس لجنة التحكيم لا يعني أنني المسؤول عن اختيار باقي أعضاء اللجنة، فهذا الأمر تتولاه إدارة مهرجان دبي”.

وعن رأيه في مهرجان القاهرة السينمائي والمقارنة بينه وبين مهرجان دبي، قال: “دون شك، مهرجان القاهرة تراجع في السنوات الأخيرة، ويحتاج لدعم، وثورة جديدة حتى يسترد عافيته؛ ويصبح جاذبًا لأفلام عالمية، ومهرجان دبي عاماً بعد الآخر يزداد نجاحاً وتوهجاً ويستضيف نجوماً عالميين”.

وفيما يتعلق بمشاريعه الفنية الجديدة تابع مجدي أحمد علي: “أعود للتلفزيون بمسلسل يحكي قصة بليغ حمدي، وقريبًا سوف أبدأ التصوير وجار التفاوض مع شركة الإنتاج بشأن بطل المسلسل”.