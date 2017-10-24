“قضية 23”.. فيلم رفضته رام الله ورحبت به القاهرة

نظم نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” حملة ضد فيلم “قضية 23” للمخرج اللبناني زياد دويري، بهدف منع عرضه في “ليالي رام الله السينمائية”، بحجة الترويج للتطبيع.

وقال رئيس بلدية رام الله الفلسطينية: “إن الهدف من منع العرض هو الحفاظ على السلم”.

وكان من المقرر عرض فيلم “قضية 23” في قصر ثقافة رام الله، الاثنين، لكنه لم يعرض، وشعر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بانتصار كبير، وطالبوا المهرجانات العربية بعدم عرض أعمال زياد دويري ،التي وصفوها بأنها “تشجع على التطبيع”.

وعلمت “إرم نيوز” أن الفيلم الذي منع في فلسطين سوف يعرض في القاهرة.

وقال رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، خالد جلال: “أعضاء لجنة المشاهدة لم يجدوا في الفيلم ما يدعو للمنع ،وقد خرج من الرقابة بدون أي ملاحظات”.

وسيعرض “قضية 23” في مهرجان القاهرة السينمائي ،الذي تنطلق فعالياته مطلع تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وكان زياد دويري قد قدم فيلم “الصدمة” من عدة أعوام عن قصة تدور بين طبيب إسرائيلي متزوج من فلسطينية ، واتهم بعد عرض الفيلم بأنه من أنصار التطبيع مع إسرائيل.