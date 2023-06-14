إبراهيم السعافين يروي سيرته في "سلالة السنديان"
تقول أستاذة النقد الأدبي الحديث الدكتورة رزان ابراهيم، إن كتاب "سلالة السنديان" للكاتب الأردني الدكتور إبراهيم السعافين نجح في خلق نوع من أنواع المشاركة الوجدانية مع القارئ.
وتضيف براهيم في عرض حديثها عن لكتاب خلال امسية أدبية في منتدى شومان ادارها الشاعر زهير أبو شايب أن "الكتاب تحققت معه الوظيفة التواصلية التي تسعى إليها السيرة، حيث أن صاحبها من أولئك الذين قرروا أن يحدثوا فرقاً في حياتهم، وأن يجعلوها ذات قيمة عبر غايات وأغراض ظلت في حالة من التطوير المستمر، ليظهر سر الوجود البشري الذي يجعل الحياة ذات مغزى وجديرة بأن تعاش، ليبقى في نهاية المطاف أن الاستمرار في الحلم، هو استمرار في الحياة".
يروي الكاتب الأردني الدكتور ابراهيم السعافين في كتابه الصادر عن الدار الأهلية للنشر والتوزيع "سلالة السنديان" سيرته الذاتية التي "تتدفق فيها شعرية هامة وسرد سلس بديع، ولو لم يكتب على أغلافها أنها سيرة ذاتية، لقلنا أنها رواية تتقاطع مع سيرة الكاتب في نشأته وحياته" وفق رئيس قسم اللغة العربية في جامعة آل البيت، الدكتور نارت قاخون، الذي روى ذكرياته مع السعافين أثناء تحضيره لنيل درجتي الماجستير والدكتوراه، مبيناً الأثر الرفيع الذي تركه المؤلف على حياته الأدبية.
واعتبر رئيس قسم اللغة العربية في جامعة اليرموك الأردنية، الدكتور بسام قطوس، أن سيرة السعافين الذاتية، نوع مركب من الأدب، "لأنه يحاول التوفيق بين الحقيقة والخيال، الواقع المعيش ومحاولة تخييله، فهي ليست رواية رغم أنها تروي قصة صاحبها الذي يحاول جاهداً التوفيق بين شغف الإنسان بالحقيقة، وحنينه الدائم للخيال".