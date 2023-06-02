عالمة فنزويلية تدافع عن البيئة برواية "حجرة في الفراغ"

وسيتمكّن بطلا الرواية في نهايتها من العثور على جثّة البروفسور وقد طُعن بسكّين في الظهر في مدينة بورتو أورداز الفنزويلية، وهي المدنية التي توجد فيها محمية طبيعية تُعتبر واحدة من آخر حدود الغابات الشجرية على هذا الكوكب.

الكاتبة في سطور

وتخرّجت عالِمة الجغرافيا الفنزويلية إنريكيتا غونزالو من "جامعة فنزويلا المركزية"، وباشرت عملها كمستشارةٍ بيئية في العديد من المشاريع المتعلّقة بتقييم الآثار الاجتماعية والبيئية على المجتمع، ومعالجة تغيّرات المناخ، إضافةً إلى مشاريع المناطق الخضراء في المخططات الحضرية، والمخاطر الطبيعية المُحدقة بكوكب الأرض، والناتجة عن السياسات الاقتصادية والسياسية بالدرجة الأولى.

وتابعت غونزالو دراستها وحصلت على إجازة الماجستير في التنمية البيئية من "جامعة سيمون بوليفار"، كما عملت في مجال التدريس الأكاديمي، وأدارت قسم "البيئة الطبيعية" في الجامعة نفسها، محاولةً أن تغرسَ في طلّابها الوعي إزاء الخطر البيئي المُحدق.

ويبدو دخول إنريكيتا غونزالو مجال الأدب وكتابتها روايةً بوليسية تتناول فيها موضوعاً بيئياً منطلقاً من الاعتقاد بقدرة الأدب على توعية القرّاء بالانتباه إلى التغيّرات المناخية والأخطار البيئية التي يعاني منها كوكب الأرض.