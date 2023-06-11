"رحلة في عوالم الإبل والإنسان".. الغوص إلى أعماق الذات

للإبل عالمها الخاص الذي يفيض بمشاعر الحزن والفرح، أو السخط والخوف وغيرها، ويمتلئ بالسلوكيات المتنوعة مثل الإنسان، كما أن هناك علاقة تأثير وتأثر بين البشر والمخلوقات التي شاركته بيئته على مرّ العصور، وهو ما يسعى الكاتب السوري، عبدالله ميزر، تسليط الضوء عليه في كتابه "رحلة في عوالم الإبل والإنسان" الصادر حديثا عن دار "المحيط" في الفجيرة.

يطوف الكاتب بقرَّائه إلى بقاع متنوعة حول العالم، ليعرفهم على سلوكات الإبل ومشاعرها، وليستقرئ سلوكيات الإنسان تجاه "المواقف الإبلية" المتنوعة، حيث يتشارك البشر والمخلوقات الأليفة أشكال المشاعر التي رسمت تاريخنا البشري في حقبة معينة، ولا يزال ذلك قائماً في بقاع جغرافية نائية إلى يومنا هذا.

ويقول مؤلف الكتاب، عبدالله ميزر، في حديثه لـ"إرم نيوز"، إن هذا العمل الذي يسلط الضوء على المشاعر والعواطف التي يمكن أن تطفو من خلال علاقتنا مع محيطنا بكل ما يحتويه، يأتي "ليعمق فهمنا لذواتنا، ويعزز إنسانيتنا، في عوالم ربما يجدها البعض بعيدة عمّا اعتدنا على إدراجه في خانة الإنسانية".