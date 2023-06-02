المغرب يفتتح الدورة 28 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط
أطلق المغرب، يوم الخميس، الدورة 28 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، بمشاركة 737 عارضاً من 51 دولة، وحضور شخصيات حكومية وهيئات رسمية ودبلوماسية.
ويبدأ المعرض في استقبال الزائرين اعتباراً من صباح الجمعة وحتى 11 يونيو/ حزيران، مقدماً لهم نحو 120 ألف عنوان كتاب في مختلف فروع الثقافة والفنون والعلوم.
وتحل مقاطعة كيبيك الكندية "ضيفاً استثنائياً" على المعرض بمناسبة مرور 60 عاماً على العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وكندا.
وقالت ميريام باكيت كوتيه مديرة مكتب كيبيك في الرباط إن 32 دار نشر عضواً في الجمعية الوطنية لناشري ستمثل كيبيك في المعرض.
ويشارك في فعاليات وأنشطة المعرض نحو 661 كاتباً ومفكراً وشاعراً محلياً وأجنبياً مع الإبقاء على جناح خاص بالثقافة والآداب الأفريقية التي حلت ضيف شرف الدورة السابقة.
ومن بين الأسماء المشاركة من المغرب عبدالإله بلقزيز ونور الدين العوفي ومحمد برادة وحسن نجمي وعبداللطيف اللعبي وعبدالقادر الشاوي وسعيد يقطين ومحمد بنيس.
وتشارك أسماء بارزة من العراق ومصر ولبنان والسنغال وتركيا وكذلك الكاتب النيجيري الحائز على جائزة نوبل للآداب عام 1986 وول سوينكا.
وقال وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد إن المعرض يشهد إقبالاً من الجمهور عاماً بعد عام، في دليل على العلاقة الوثيقة بين القارئ والمعرض والشغف الدائم بالكتاب الورقي رغم التقدم التكنولوجي وتطور وسائط النشر.
وكان المعرض الذي انطلق لأول مرة عام 1987 يقام سنوياً في مدينة الدار البيضاء قبل أن ينتقل في الدورة السابقة إلى العاصمة الرباط.