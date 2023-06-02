المغرب يفتتح الدورة 28 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط

أطلق المغرب، يوم الخميس، الدورة 28 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، بمشاركة 737 عارضاً من 51 دولة، وحضور شخصيات حكومية وهيئات رسمية ودبلوماسية.

ويبدأ المعرض في استقبال الزائرين اعتباراً من صباح الجمعة وحتى 11 يونيو/ حزيران، مقدماً لهم نحو 120 ألف عنوان كتاب في مختلف فروع الثقافة والفنون والعلوم.

وتحل مقاطعة كيبيك الكندية "ضيفاً استثنائياً" على المعرض بمناسبة مرور 60 عاماً على العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وكندا.

وقالت ميريام باكيت كوتيه مديرة مكتب كيبيك في الرباط إن 32 دار نشر عضواً في الجمعية الوطنية لناشري ستمثل كيبيك في المعرض.