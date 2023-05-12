"من قتل أيضا نهلة كامل؟".. صرخة شِعر في وجه الفساد والغدر

وفي قصيدتها "هابيل" تشير نهلة كامل إلى الغدر الدائم المستمر الذي لا ينتبه إليه الإنسان، فيظل نهب طعنات الخيانة في كل وقت وزمان:

ظهرك متاح لطعنة غدر.. وقلبك مكشوف لخيانة.. وكل جسدك كعب أخيل..

في اقتسام هذي الأرض.. لا تصلح إلا هابيل.

وحسب الخضر، ترى الشاعرة كامل في مجموعتها ضرورة مضي الإنسان إلى الأمام في حياته دون النظر إلى الخلف وأن يكون حرا أبيا كريما حتى لو ضحى بحياته.

تقول قصيدة "ما قبل الحرية":

لا أندم على طريق إذا لم أصل.. الشوق ظل العاشق لأنه لا ينتهي..

تأخذني الرغاب أمامًا فقط.. وبلا رجوع لأن الشوق حرية.

يذكر أن مجموعة "من قتل أيضا نهلة كامل؟" من منشورات دار التكوين للتأليف والترجمة والنشر تقع في 166 صفحة من القطع المتوسط.