رواية "عش الخيتعور".. اللجوء لعالم الجن لحل صراعات البشر

أطلقت الكاتبة العراقية هدير الجميلي روايتها الجديدة التي تحمل عنوان "عش الخيتعور"، خلال حفل خاص بهذه المناسبة عقد في مقر اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين وسط حضور لافت من الأدباء والإعلاميين.

الرواية تقوم بجوهرها على فكرة سامية وهي البحث عن ملجأ للتخلص من صراعات بني البشر، حتى لو كان ذلك الملجأ إلى عالم الجن.

وخلال حفل الإشهار، صنف نقاد الرواية الجديدة، على أنها خيالية بالحد الأعلى، وتميزت بأنها اشتملت على البعد الأخلاقي الوجداني الروحاني والواقعي.

وفي معرض حديثها حول الإصدار الأدبي الجديد، ركزت الناقدة الأدبية، مرام أبو النادي، على البناء اللغوي لرواية "عش الخيتعور"؛ و الفكرة الرئيسة التي حبكت عليها أحداث الرواية.