رواية "عش الخيتعور".. اللجوء لعالم الجن لحل صراعات البشر
أطلقت الكاتبة العراقية هدير الجميلي روايتها الجديدة التي تحمل عنوان "عش الخيتعور"، خلال حفل خاص بهذه المناسبة عقد في مقر اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين وسط حضور لافت من الأدباء والإعلاميين.
الرواية تقوم بجوهرها على فكرة سامية وهي البحث عن ملجأ للتخلص من صراعات بني البشر، حتى لو كان ذلك الملجأ إلى عالم الجن.
وخلال حفل الإشهار، صنف نقاد الرواية الجديدة، على أنها خيالية بالحد الأعلى، وتميزت بأنها اشتملت على البعد الأخلاقي الوجداني الروحاني والواقعي.
وفي معرض حديثها حول الإصدار الأدبي الجديد، ركزت الناقدة الأدبية، مرام أبو النادي، على البناء اللغوي لرواية "عش الخيتعور"؛ و الفكرة الرئيسة التي حبكت عليها أحداث الرواية.
وهدير الجميلي، أديبة شابة ولدت في مدينة الفلوجة العراقية، وتخرجت من معهد المعلمات وأكملت دراستها في التجارة ولكن لم يمنعها ذلك من ممارسة عشقها للأدب وكتابة القصة.
وسبق وأن أشهرت الكاتبة العراقية، مؤلفات "مجموعة قصصية أوراق من زمن ماضِ" و"حروف على ورق الورد"، و"رسائل إلى حبيبي المعتقل"، و"أحلام مدانة".
كما أن لها مجموعة من الشعر الحر السياسي والعاطفي ولها مقالات اجتماعية وسياسية تم نشرها بعدد من الصحف العراقية والعربية.