"نسوة في المدينة".. كتاب للفلسطيني فراس حج محمد يكشف خبايا العلاقات السرية في العالم الافتراضي

أصدر الكاتب الفلسطيني فراس حج محمد، حديثا، كتابا بعنوان ”نسوة في المدينة“، يحاول من خلاله تسليط الضوء على زيف العالم الافتراضي وعلاقاته، بأسلوب أدبي جاء على شكل نصوص تباينت من حيث نمطها ومساحتها السردية وأسلوبها.

ويضم الكتاب أربعة أجزاء؛ خصص الكاتب أولها للحديث عن الكتابة وطقوسها، وتحدث في الجزأين الثاني والثالث عن العلاقات النسائية السرية في العالم الافتراضي، وتحديدا في مواقع التواصل الاجتماعي؛ ”فيسبوك“ و“تويتر“ و“أيمو“، أما الجزء الرابع فضم أكثر من 100 تدوينة قصيرة، أعاد الكاتب تحريرها.

ويصف الكاتب العالم الافتراضي بأنه خيالي يعزز تجارة الوهم، وينقل وجهة نظره عن الكتابة والمشاعر، التي تحرك القلم ليسطر حكايا المستضعفين.

وعن ذلك يقول في نص حمل عنوان: ”الكتابة تلك الحكاية الطريفة“: ”هذه كانت حكايتي الطريفة، في رحلة الكتابة المستمرة، فلا تظنوا أن هذه الحكاية خيالية. هي فقط طريفة، وواقعية إلى حد الخيال المغرق في الوهم؛ ذلك الوهم الذي يحول الكاتب البسيط إلى عاشق عظيم، يستوحي الشعر وحيا إلهيا مقدسا، ويمتهن الكتابة ليستحضر من انخرطوا في التيه ضائعين مضيعين. فما أصعب أن تفقد كلك، ويبقى منك ظلك الشبحي مسطرا في متون الكتب“.

واتخذ الكاتب من الواقعية منهجا لتأليف نصوصه، متكئا على مشاهد من الحياة اليومية التي تحتضنها الشبابيك الزرقاء؛ إذ يقول في نص ”ليلة أخرى في المدينة“: ”توجهنا إلى مطعم قريب واتخذنا موقعا مشرفا على المدينة وأناسها المتسكعين في برد خفيف مسيطر عليه ببعض الملابس الشتوية. بدت المدينة بحركتها وأضوائها هادئة كأنها تعبت من الركض في نهاراتها المرهقة، وأخذت تمط أنفاسها مع أنفاس عشاقها من المتسولين. يمرون ببطء ويتأملون كل شيء بتؤدة وصبر، كأنهم في علاقة حميمية مع تلك النواصي من شوارعها الساكنة“.

وفي حديث خاص لـ“إرم نيوز“، قال الكاتب: ”تأليفي للكتاب جاء من تجربتي، فهو يحتوي قصصا واقعية وحقيقية بالكامل، ولم تكن على سبيل التخيل أو التعويض النفسي الذي لا أؤمن به“.

وأضاف: ”في كتابي اتقيت شر نفسي بنفسي، وأحسنت إليها، فكتبتها عارية دون أي مواربة، ودون التمترس خلف نظريات اجتماعية وفلسفية وفكرية وأخلاقية ودينية. كنت مقتنعا أنه من الجميل أن تكتب كل ما تستطيع لتكون أنت كما أنت، لا كما يريدك الآخرون“.

وفي وصف الكتاب؛ قال الكاتب الفلسطيني حسن عبادي: ”احتل الفيسبوك الافتراضي، أو ما أصبح يسمى بالعالم الأزرق، عالمنا وصار رفيق كل منا وأدمنه الصغير والكبير، يدور عالمنا في فلكه، وأضحى بين ليلة وضحاها الصديق والرفيق والحبيب. عالم مليء بالزيف والغش والخديعة، ورغم ذلك وجد كثيرون ضالتهم هناك، صار مربط خيلنا، وملعب الأحداث“.

وكتاب ”نسوة في المدينة“ من إصدارات دار الرعاة في رام الله، ودار جسور ثقافية في العاصمة الأردنية عمان، 2020، ويقع في 330 صفحة من القطع المتوسطة.

وسبق أن صدر للكاتب فراس حج محمد كتب عدة؛ منها ”يوميات كاتب يدعى X“، و“كأنها نصف الحقيقة“، وهو عضو في اتحاد الكتاب الفلسطينيين، وينشر مقالات أدبية في دوريات عربية عدة.