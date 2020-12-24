فيسبوك يحذف صفحة طاهٍ أسترالي شهير لتشكيكه في "كورونا" واعتباره "مؤامرة"

قالت شركة فيسبوك الخميس، إنها حذفت صفحة بيت إيفانز الطاهي الأسترالي الشهير لتبنيه نظرية المؤامرة، ونشره معلومات مضللة عن مرض كوفيد-19، في إطار أحدث خطوات موقع التواصل الاجتماعي للتصدي للمحتوى المضلل عن الجائحة.

وتحول إيفانز، المحكم السابق في برامج الطبخ الشهيرة في أستراليا وصاحب عدد كبير من كتب الطهي، ليصبح من أشهر مروجي مزاعم لا أساس لها تشكك في كوفيد- 19 وتقول إنه مجرد ”خدعة“ و“هراء“ بين ملايين يتابعون صفحته.

ويحث الناس كذلك على عدم إجراء فحص المرض، الذي أودى بحياة أكثر من 1.7 مليون شخص على مستوى العالم، أو تلقي اللقاحات التي يقول الخبراء إنها مهمة للقضاء على الجائحة.

وكان أعلن على حسابه على إنستغرام يوم الـ20 من نوفمبر/ تشرين الثاني أنه سيترك فيسبوك لكن ظل يواصل منشوراته على الصفحة إلى أن اختفت اليوم.

وقالت فيسبوك في بيان ”لا نسمح لأحد بنشر معلومات مضللة عن كوفيد- 19 قد تؤدي إلى أضرار بدنية وشيكة، أو مزاعم عن لقاحات كوفيد- 19 دحضها خبراء الصحة العامة“.

وأضافت ”لدينا سياسات واضحة بشأن هذا النوع من المحتوي وحذفنا صفحة الطاهي بيت إيفانز لانتهاكاته المتكررة لهذه السياسات“.

ولم توضح فيسبوك لماذا أبقت على صفحته على منصة إنستغرام التي تملكها.

وفي منشورات سابقة له على إنستجرام ما زالت موجودة، أشار إيفانز للقاح باعتباره ”احتيالا“ و“سُما“ وبدا أنه يحث الناس على عدم إجراء الفحوص قائلا ”لا فحوص.. لا حالات“.