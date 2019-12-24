حكم نهائي بسجن ناشر مصري وزع كتابا عن أشرف مروان

المصدر: أ ف ب

أيدت محكمة النقض العسكرية في مصر، اليوم الثلاثاء، حكما بحبس مؤسس دار نشر ”تنمية“ خالد لطفي خمس سنوات، بتهمة إفشاء أسرار عسكرية لتوزيعه النسخة العربية من الكتاب الإسرائيلي ”الملاك: أشرف مروان“، بحسب شقيقه.

وقال محمود لطفي: ”أيدت محكمة النقض العسكرية الحكم على خالد لطفي وأصبح نهائيا، ولم يعد هناك أي احتمال لخروجه إلا بعفو رئاسي“.

وقال عاملون في دار نشر تنمية التي أسسها خالد لطفي (37 عاما)، طالبين عدم الإفصاح عن هوياتهم، إنه ”ألقي القبض عليه في نيسان/أبريل 2018 بتهمة ”(إفشاء أسرار عسكرية) لقيام الدار التي يترأسها بتوزيع النسخة العربية من كتاب (الملاك: أشرف مروان)“ الصادر عام 2016 للكاتب الإسرائيلي يوري بار جوزيف.

ويروي الكتاب قصة أشرف مروان صهر الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر، ويقول إن مروان كان عميلا لإسرائيل.

وحملت النسخة الإنجليزية من هذا الكتاب عنوان ”الملاك: الجاسوس المصري الذي أنقذ إسرائيل“.

ولكن المسؤولين المصريين ينفون أن مروان كان جاسوسا.

وبعد وفاته في لندن عام 2007، أقيمت له جنازة رسمية في القاهرة حضرها كثير من المسؤولين الكبار آنذاك، وكان جثمانه ملفوفا بعلم مصر.

وقال أحد العاملين في دار تنمية للنشر: ”صدر حكم أول درجة ضد خالد لطفي في تشرين الأول/أكتوبر من محكمة عسكرية ثم أيدته محكمة الاستئناف العسكرية في الرابع من شباط/فبراير الماضي“.

وأضاف: ”دار تنمية أتلفت كل النسخ العربية لديها من هذا الكتاب في أيلول/سبتمبر 2017 بعد أن عرفنا أن توزيع الكتاب قد يكون مخالفا للقانون“.

وكانت الدار، بحسب المصدر نفسه، طبعت بالاتفاق مع الدار العربية للعلوم في لبنان نسخة في مصر ليكون سعرها في متناول القارئ المصري.

وعمل أشرف مروان، الذي كان زوجا لمنى عبد الناصر أصغر بنات الرئيس الأسبق، في المكتب الرئاسي في عهد الأخير ثم في عهد أنور السادات.

وتقوم دار نشر تنمية ببيع الكتب في مكتبتين في القاهرة إحداهما في وسط المدينة والثانية في حي المعادي (جنوب).

وتخصصت دار تنمية في طباعة وتوزيع ترجمات عربية لأبرز الأعمال الأدبية العالمية الحديثة.