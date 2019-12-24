مصر.. ضحية اعتداء جنسي تنهار على الهواء وهي تكشف تفاصيل الحادثة (فيديو)

كشفت الفتاة ”فرحة“ ضحية الاعتداء الجنسي بمدينة فرشوط التابعة لمحافظة قنا في صعيد مصر، تفاصيل مؤلمة حول تعرضها لجريمة اغتصاب ومحاولة قتل على يد ٣ شاب داخل ”توك توك.“

وانهارت الفتاة خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج ”القاهرة الآن“ على قناة الحدث، موضحة أنه تم الاعتداء عليها داخل منزل مهجور من قبل ٣ أشخاص وحاولوا التخلص منها ودفنها هربًا من الفضيحة، لكنها قاومت واستطاعت النجاة.

وأضافت ”فرحة“ أن الجناة ألقوها في“التوك توك“ بعد اغتصابها وكانوا يجهزون لدفنها ظنا أنها توفيت لكنها استطاعت الهرب وتوجهت إلى قسم الشرطة واتصلت بخالتها وقامت بتحرير محضر للمتهمين لأخذ حقها بالقانون.

وبينت ”فرحة“ المشهورة إعلاميًا بـ“فتاة فرشوط“ أن والدها تنازل عن المحضر خوفًا من الفضيحة ولكنها أكدت للقاضي أثناء محاكمة المتهمين أنها لن تتنازل عن حقها.

وتعود الواقعة لنحو عام حين تلقى مدير أمن قنا، إخطارًا باختطف 3 عاطلين يقودون ”توك توك“ بمدينة فرشوط شمال قنا، للفتاة ”فرحة“ 17 عامًا، وتناوبوا اغتصابها داخل منزل مهجور قرب منطقة زراعية.

وتم ضبط المتهمين ”علي.ك.ا“، (21 عامًا)، وشقيقه ”محمد“، (19 عامًا)، و“مصطفى.ر.ع“، (22 عامًا)، بينهم سائق ”توك توك“، وأحيل المتهمون للنيابة، وبعدها قررت محكمة جنايات نجع حمادي، الأحد قبل الماضي، تأجيل محاكمة المتهمين باغتصاب فتاة فرشوط، إلى جلسة 22 يناير لمناقشة الطب الشرعي.