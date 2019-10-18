للمرة الأولى في السودان.. كتب محمود محمد طه في معرض الخرطوم للكتاب

خصص معرض الخرطوم الدولي للكتاب في نسخته الـ15 بالخرطوم، يوم الخميس، مساحة لكتب مؤسس الحزب الجمهوري السوداني، محمود محمد طه، وذلك للمرة الأولى.

وأعدم محمود الذي يلقبه تلاميذه بـ“الاستاذ“، في عهد الرئيس السوداني الأسبق، جعفر نميري، في 1985، بعد إتهامه بالردة لأكثر من مرة.

وعُرضت بأرض المعارض بمنطقة ”بري“ شرقي الخرطوم في الركن المخصص، كمية كبيرة من مؤلفات ومخطوطات طه، مع تعليق صورة له بحجم كبير أعلى جدران المعرض.

وأسس محمود، الحزب الجمهوري في عام 1945 كحزب سياسي يدعو لاستقلال السودان والنظام الجمهوري وبعد اعتكاف طويل خرج منه في أكتوبر/ تشرين أول العام 1951، أعلن مجموعة من الأفكار الدينية والسياسية.

ويعد طه أول سجين سياسي في السودان ابان حكم الاستعمار في منطقة ”رفاعة“ بولاية الجزيرة جنوبي العاصمة الخرطوم.

وتعرض لانتقادات عنيفة من الإسلاميين على رأسهم عراب الحركة الاسلامية في السودان حسن الترابي، ووجدت فكرته معارضة كثيفة واتُهم بالردة.

وحظر نظام الرئيس السابق عمر البشير، نشاط الحزب الجمهوري، ورفض مسجل الاحزاب والتنظيمات السياسية تسجيل حزب سياسي يحمل اسم الفكرة الجمهورية.

وأصدر محمود مؤلفات عديدة، أبرزها: ”الرسالة الثانية من الاسلام“، و“طريق محمد“، و“الماركسية في الميزان“، وسلسة تعليمية مثل ”تعلموا كيف تصلون“ ومئات المؤلفات الأخرى.