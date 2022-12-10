"يخاف الأفراس".. رواية تونسية تغوص في رحلة الصراع بين الهامش والمركز

تطرح رواية "يخاف الأفراس" للكاتب التونسي صلاح البرقاوي مسألة قديمة متجددة، وهي علاقة المركز بالهامش، لكن لغة الرواية وعذوبة السرد وطرافة الطرح جعلت منها عملًا أدبيًا مميزًا، وفق نقاد.

وصدرت الرواية مؤخرًا عن دار "أركاديا" للنشر في تونس، وفيها خليط من الواقع والخيال، والحنين إلى الماضي والكبت والحرمان والعنف والجنس البارد والحب الهارب.