تونس تحتفي بـ ”معرض الكتاب“ وسط مشاركة قياسية (فيديو)

يشكّل معرض تونس الدولي للكتاب وجهة مهمة لآلاف الزائرين، القادمين من بلدان عدّة لمواكبة أنشطة المعرض، والاطلاع على أحدث الإصدارات الأدبية، والعلمية، وكتب الأطفال التعليمية، والترفيهية.

ويوميًا يقف الزائرون في طوابير طويلة ومتراصّة لحضور هذا الحدث الثقافي الواقع في إحدى ضواحي تونس الشمالية (قصر المعارض في منطقة الكرم)، حيث يقام معرض الكتاب الذي يتواصل حتى يوم الأحد المقبل.

واستقبل معرض تونس الدولي للكتاب، الثلاثاء الماضي، أكثر من 50 ألف زائر، وهو رقم قياسي مقارنة بالدورات السّابقة وذلك بحسب إحصاءات إدارة الدورة.

وتسجّل الدورة الخامسة والثلاثون لمعرض تونس الدولي للكتاب، مشاركة 319 عارضًا من 24 بلدًا، من بينهم 116 عارضًا من تونس، و121 عارضًا عربيًا وأجنبيًا، إضافة إلى مشاركة 12 جمعية، ومنظمة، ومؤسسة.

وشهد عدد العارضين هذا العام تطورًا لافتًا مقابل عددهم في الدورة الماضية (259)، حيث سجّل حضورًا قياسيًا.