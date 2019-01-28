المخرج السوري علي العقباني يصدر باكورة أعماله الشعرية “مري وحدك”

صدر عن الهيئة العامة السورية للكتاب حديثًا، باكورة الأعمال الشعرية للمخرج السينمائي السوري والكاتب علي العقباني التي تحمل عنوان “مري وحدك”.

والديوان هو تجربة شعرية تعكس الواقع المعاش، وتحكي عن خفايا النفس البشرية بلغة عاطفية وجدانية.

وقالت وكالة الأنباء السورية، اليوم الأحد، إن “نصوص مري وحدك ترتقي فيها الكلمات لتلامس الروح بعذوبة مثيرة للعاطفة، على صورة انعكاسات ذاتية تماثل الواقع وتحكي عن خلجات روحه.. أما الأمل في مجموعة الشاعر فيأتي شفافًا عبر تدفقات عاطفية وإنسانية وفق تراكيب تشكيلية حذرة بانتقاء كلمات جاءت متماسكة في نسيجها الشعري”.

يقول العقباني في قصيدة الأسئلة المحترقة: “من سوف يحرس ظل روحي/ إن ابتعدت يداك عني، وماذا سأقول/ لطير الحمام/ إن مر فوقي ووجد يدي وحيدة تتحرك في الفراغ”.

وفي قصيدة “أمل” يقول: “قلت سأمدح صباحي الجديد هذا/ اليوم ربما هو أفضل من سابقه قلت/ سأنظر للمساء بعين أخرى/ دهمني المطر في الطريق إليها”.

ويقع الديوان في 111 صفحة من القطع المتوسط، غلب عليها التشكيل الفني المنسجم مع العاطفة الإنسانية بشكل عام، ويشابه الواقع بأسلوب فني رقيق.

علي العقباني؛ كاتب وصحافي ومخرج تلفزيوني وسينمائي سوري، من أعماله الفيلم الروائي القصير “تساقط” والفيلم الوثائقي الطويل “الأيقونة السورية” وله مجموعة من الدراسات النقدية في مجالي السينما والأدب.