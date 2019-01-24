بالصور.. افتتاح أول دار عرض سينما في جدة السعودية

أنهت شركة “فوكس سينما” التابعة لمجموعة “ماجد الفطيم” الإماراتية، استعداداتها لافتتاح أول دار عرض سينما في مدينة جدة السعودية التي تستقطب مزيداً من المستثمرين لضخ أموال في قطاع دور العرض حديث النشأة في أكبر بلد خليجي.

واختارت “فوكس سينما” مجمع “رد سي مول” التجاري في المدينة الساحلية المطلة على البحر الأحمر، ليحتضن أول دار عرض سينما لها، على أن يتم تدشينه في حفل خاص الإثنين المقبل.

واعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل، سيتمكن عشاق السينما في جدة من دخول دار العرض الجديد بتذاكر دخول لم تحدد “فوكس سينما” بعد قيمتها أو طريقة الحصول عليها، فيما يبقى اسم أول فيلم سيتم عرضه غير معلناً لحد الآن.

وزادت نقاشات عشاق السينما في جدة، خلال الأيام القليلة الماضية، حول التجربة الجديدة لمدينهم التي ستلحق بمدينة الرياض التي تم تدشين أول دار عرض سينما فيها في أبريل/ نيسان الماضي بعد حظر للسينما استمر نحو 4 عقود.

وبينما راح كثير من المترقبين لتجربة مشاهدة فيلم في دار عرض مخصص، يقترحون على الشركة المشغلة أسماء الأفلام التي يرغبون بمشاهدتها، تساءل آخرون عن أسعار التذاكر التي ستكون كما هو متوقع بحدود 50 ريالاً للتذكرة كما هو حال تذاكر دور عرض مدينة الرياض.

وتسعى السعودية إلى إنشاء نحو 350 دار سينما، تحوي أكثر من 2500 شاشة بحلول 2030، والذي يمثل موعدًا لنهاية إنجاز تغيير اقتصادي عملاق في البلاد، حيث تأمل السعودية بيع تذاكر بنحو مليار دولار سنويًا.

وحصلت الشركة الإماراتية على ترخيص “فوكس سينما” باستثمار بقيمة ملياري ريال، وتسعى لافتتاح 600 شاشة في جميع المدن السعودية بما فيها المدن الثانوية والفرعية.

وافتتحت شركة “amc” الأمريكية، يوم الـ18 من أبريل/ نيسان الجاري، أول دار عرض سينما في مركز الملك عبدالله المالي في الرياض، بعد أن حازت على أول ترخيص سعودي لإنشاء دور عرض في البلاد التي تراجعت أخيرًا عن الحظر المستند لفتاوى دينية.

ومن المرتقب افتتاح مزيد من دور العرض في المراكز التجارية بمدينة جدة خلال العام الجاري، وعدد كبير من الشاشات في كل دار.