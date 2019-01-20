إعلان الفائزين بجوائز “ابن بطوطة” لأدب الرحلة 2019

أعلن المركز العربي للأدب الجغرافي- ارتياد الآفاق، عن الفائزين بجائزة “ابن بطوطة لأدب الرحلة 2019″، وهم كل من كاتبين سعوديين ومصريين و3 سوريين وأردني وسوداني لتميز أعمالهم في الدورة الـ17 من الجائزة.

وأُعلِن عن الأسماء الفائزة في أبوظبي ولندن، في الحدث الثقافي السنوي، الذي يرعاه الشاعر محمد أحمد السويدي، تحت مظلة “دارة السويدي الثقافية” ومدير عام المركز الشاعر نوري الجراح.

وجاء في بيان صحافي تلقت شبكة “إرم نيوز” نسخة منه، أن لجنة تحكيم نسخة العام الحالي من الجائزة كانت مكونة من مجموعة من الأكاديميين والكتاب والنقاد؛ هم خلدون الشمعة، وعبد الرحمن بسيسو، ووليد علاء الدين، والطائع الحداوي، وشعيب حليفي.

وبلغ عدد الكتب المشاركة في الجائزة، 51 كتابًا من 12 بلدًا عربيًا؛ تضمنت مواضيع عن الرحلة المعاصرة، والمخطوطات المحققة، واليوميات، والرحلة المترجمة.

وبحسب البيان، فازت عن فئة نصوص الرحلة المُحقَّقة كتاب “نَشوَة الشمول في السفر إلى إسلامبول ونشوة المدام في العودة إلى مدينة السلام”، لأبي الثناء محمود شهاب الدين الآلوسي (1802-1854)، حققها وقدم لها الأستاذ الدكتور هيثم سرحان من الأردن، وكتاب “أسفار فتح الله الحلبي” (1830-1842)، حققها وقدم لها أسامة بن سليمان الفليّح من السعودية.

وفاز بالجائزة عن فرع الرحلة المعاصرة- سندباد الجديد، كتاب “أسفار استوائية؛ رحلات في قارة إفريقيا” لعثمان أحمد حسن من السودان، وكتاب “مرح الآلهة؛ 40 يومًا في الهند” لمهدي مبارك من مصر، وكتاب “في بلاد السامبا؛ يوميات عربي في البرازيل” لمختار سعد شحاته من مصر أيضًا، وكتاب “رحلة العودة إلى الجبل؛ يوميات في ظلال الحرب” لخلود شرف من سوريا.

أما فرع اليوميات ففاز بجائزته كتاب “من دمشق إلى حيفا؛ 300 يوم في الأسر الإسرائيلي” لخيري الذهبي من سوريا.

وفاز بالجائزة عن فرع الترجمة كتاب “وراء الشمس؛ يوميات كاتب أحوازي في زنازين إيران السرية” ليوسف عزيزي من إيران، ترجمة الدكتور عائض محمد آل ربيع من السعودية، وكتاب “فاس؛ الطواف سبعًا” لشتيفان فايدنر من ألمانيا، ترجمة كاميران حوج من سوريا.

وتبنّت الجائزة نشر عدد من الرحلات المعاصرة واليوميات جاءت إما بشكل منفصل عن الجائزة، أو مما اختارته لجنة التحكيم لقيمته الاستثنائية، وسيجري الإعلان عن هذه الرحلات لاحقًا في بيان منفصل.

وحُجِبت جائزة الدراسات لهذا العام لعدم كفاءة النصوص المشاركة.

وفتح باب قبول الطلبات للجائزة في دورة العام المقبل، منذُ إطلاق نتائج الدورة الحالية.