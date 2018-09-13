للمرة الأولى في تونس.. الكاتبة خولة حسني تصدر كتابًا صوتيًا

أنهت الكاتبة التونسية خولة حسني عمليّة التسجيل الصوتي لكتابها “كابوس غواصة الأعماق”؛ تمهيدًا لإطلاق نسخة مسموعة من الكتاب الذي قامت بنشره، في تشرين الأول / أكتوبر سنة 2016.

وكشفت خولة حسني لموقع “إرم نيوز”، أنّ التسجيل الأولي للكتاب يتضمن 12 ساعة، على أن يتم تقديم نسخة نهائية مدتها 8 ساعات، سيقع توزيعها عبر مواقع للبيع الإلكتروني، وأيضًا على أقراص مضغوطة.

وتهدف الكاتبة إلى الاستفادة من المنصات المتوفّرة على شبكة الإنترنت، التي توفر خدمات الكتاب المسموع لتسويق كتابها؛ نظرًا للصعوبات التي يلقاها الكتّاب التونسيون لنشر أعمالهم وارتفاع تكلفة طباعة النسخ الورقيّة.

وتتمحور أحداث رواية “كابوس غواصة الأعماق”، وهي من جنس الخيال العلمي، حول شخصية البطلة الرئيسيّة سارة، التي خُطفت وعُذّبت من طرف “وحوش خارقين”، قبل أن يقوم كائن غامض بإنقاذها.

وتعد خولة إحدى أبرز أسماء الجيل الجديد للكتاب التونسيين، حيث تحصّلت أعمالها على عديد الجوائز، على غرار جائزة الكومار الذهبي للروايات باللغة الفرنسية سنة 2014، عن روايتها الثّانية D.A.B.D.A.

ودرست الكاتبة التونسيّة، البالغة من العمر 36 عامًا، الأدب الإنجليزيّ، لكن جميع رواياتها مكتوبة باللغة الفرنسيّة، خصوصًا أنها درست في جامعة ماين الفرنسية.