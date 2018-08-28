الروائية سميحة خريس تحصد “الشخصية الثقافية” لمعرض عمّان الدولي للكتاب

أعلنت اللجنة الثقافية لمعرض عمان الدولي للكتاب، اليوم الثلاثاء، أنها اختارت الروائية الأردنية سميحة خريس “شخصية المعرض الثقافية” في دورته الثامنة عشرة والتي ستنطلق نهاية شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.

وقال اتحاد الناشرين الأردنيين:”يتطلع الاتحاد إلى مشاركة جمهورية مصر العربية كضيف شرف هذه الدورة، للمزيد من التفاعل، والغنى الثقافي والحضاري، بما يليق بمصر، والعلاقات الثقافية والتاريخية بين بلدينا، ووعدنا للمشاركين، وجمهور القرّاء، والمؤسسات في الأردن، بأن نقدّم أفضل خدمة، وأفضل برنامج ثقافي متميز”.

ووُلدت خريس في عمّان العام 1956 وحصلت على بكالوريوس علم الاجتماع من جامعة القاهرة العام 1978، واشتغلت بالصحافة، حيث عملت في صحف: “الاتحاد” في الإمارات، و”الدستور”، ثم “الرأي” في الأردن، كما تولّت رئاسة تحرير مجلة (حاتم) للأطفال.

وحصلت على العديد من الجوائز، منها جائزة الدولة التشجيعية العام 1997، وجائزة أبو القاسم الشابي من تونس العام 2004، وجائزة الإبداع الأدبي من مؤسسة الفكر العربي العام 2008، وجائزة الدولة التقديرية في الآداب العام 2014.

ومن أبرز أعمالها الروائية: الرقص مع الشيطان، والمد، ونحن وشجرة الفهود، ويحيى والصحن، ودفاتر الطوفان، كما فازت روايتها “فستق العبيد” بجائزة كتارا للرواية العربية من قطر في دورتها الثالثة العام 2017.