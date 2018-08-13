سيدات ورجال أعمال عرب في عمان لدعم الاقتصاد الأردني

أكمل تحالف مجلس الأعمال والتنمية وشركة “مرساي” للتنمية في جدة مع شركة “تايغر” العالمية في بيروت، تحضيراتهما واستعداداتهما للقدوم إلى الأردن، تحت شعار ( رحلة كلّ العرب إلى “الأردن” وطن العرب) للمُشاركة في (معرض صُنع في الأردن 2018)، الذي ستبدأ فعالياته، يوم الأربعاء القادم، ولمدة أربعة أيام في قاعة المعارض الكُبرى في مجمّع “مكة مول”.

وذكر رئيس مجلس الأعمال والتنمية الذي يتخذ من جدة مقرًا له وشركة “مرساي” للتنمية رجل الأعمال السعودي “ناصر آل فرحان” بأن حوالي (50) مُشاركًا من سيدات ورجال الأعمال العرب، يُمثلون دول: السعودية ولبنان ومصر والعراق وفلسطين وسوريا إضافة إلى الأردن، سيُشاركون في المعرض، إضافة إلى دعوة العديد من الإعلاميات والإعلاميين العرب لحضور هذه التظاهرة الاقتصادية “الأردنية – العربية”.

وقال بأنه سيتم عقد لقاءات عمل على هامش المعرض بين رجال الأعمال العرب ونخبة من المسؤولين الأردنيين في قطاعات الصناعة والتجارة والاستثمار؛ بهدف استشراف آفاق التعاون؛ لدعم الاقتصاد الأردني، وتعزيز الروابط الاقتصادية البينية بين الدول العربية والأردن.

ولفت رجل الأعمال السعودي “آل فرحان” إلى أنه سيتم كذلك تنظيم رحلات سياحية للتعريف بصناعة السياحة الأردنية وترويج المواقع السياحية والأثرية التي تُعتبر فريدة في المنطقة خاصة البحر الميت والبتراء ووادي رم، علاوة على المواقع السياحية والأثرية الأخرى.

وعلى ذات الصعيد، قالت سيدة الأعمال اللبنانية د. عبير فرح رئيسة شركة “تايغر” العالمية التي تتخذ من بيروت مقرًا لها، بأن التحالف فضّل أن يبدأ (رحلة كلّ العرب إلى وطن العرب) من الأردن؛ بهدف وضع آلية عملية قابلة للتنفيذ بين القطاعات الاقتصادية العربية المُختلفة وترسيخ (السوق العربية المُشتركة) على أرض الواقع، وأن يكون الأردن باكورة هذا العمل.

وأكدت د. فرح بأن نخبة من سيدات ورجال الأعمال العرب يحملون في وجدانهم حرصًا عربيًا وعروبيًا لدعم الاقتصاد الأردني الذي يُعاني من مشكلات كثيرة؛ بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية التي تمرّ بها المنطقة، لافتة إلى أن هذه المُبادرة تنبع من حرص القطاع الخاص العربي على أن يقف في خندق الاقتصاد الأردني في هذه المرحلة.

وهنأ كل من “ناصر آل فرحان” و د. عبير فرح الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني على ترسيخ “الأمن والاستقرار” في المملكة باعتبارهما الركيزة الأساسية في جذب مزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية للأردن.

يُشار إلى أن (معرض صنع في الأردن)، يضم أجنحة للصناعات الغذائية والمشروبات والمنتجات الزراعية والبذور؛ وصناعة الألبسة والمنسوجات والصناعات الجلدية والحرِفية؛ والصناعات الكيماوية ومواد التجميل والتعقيم ومواد التنظيف وصناعة الدهانات، والصناعات البلاستيكية والمطاطية، وصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق والكرتون والطباعة الصناعية، والصناعة الطبية ومنتجات البحر الميت، والصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات، وصناعة الأثاث والمفروشات والأعمال الخشبية، والصناعات الإنشائية والتعدينية.