تغريم روائي مصري 20 ألف جنيه بتهمة “خدش الحياء”

قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، الثلاثاء، بتغريم الروائي أحمد ناجي بمبلغ 20 ألف جنيه؛ بتهمة “خدش الحياء”؛ بعد نشره فصلًا من روايته “استخدام الحياة”، في إحدى الصحف المحلية.

وكانت محكمة النقض أعلى محكمة للطعون في مصر، قبلت طعن الروائي وألغت حكمًا سابقًا قضى بحبسه عامين، وقررت إعادة محاكمته أمام دائرة أخرى، التي قضت بتغريمه 20 ألف جنيه.

وأحالت نيابة وسط القاهرة الروائي إلى محكمة الجنايات، حيث أوردت في نص الإحالة، أن “الاتهام ثابت على المتهمين، وكافٍ لتقديمهما إلى المحكمة؛ بسبب ما قام به ناجي من نشره مادة كتابية خادشة للحياء”.

ودافع عن الروائي، المرشح الرئاسي السابق والناشط الحقوقي المحامي خالد علي، بالإضافة إلى المحامين: محمود عثمان وياسمين حسام ومختار منير، حيث قدموا أوراقًا بـ”عدم دستورية قرار حبس الروائي؛ لمخالفته نصوص الدستور في المادة 71 و76″.

وقدم فريق الدفاع مستندات إلى هيئة المحكمة، تحتوي على أحكام صادرة من المحكمة الدستورية في دعوى مماثلة لها برفض الحبس، لافتين إلى أن “هذا هو الاستشكال الثالث لأحمد ناجي، وأنه محبوس في القضية نحو 6 أشهر داخل سجن طرة”.