ماكرون يقاطع الجناح الروسي في معرض الكتاب بباريس (فيديو)

قاطع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجناح الرسمي لروسيا في المعرض الدولي للكتاب، خلال افتتاحه المعرض مساء الخميس.

وجاءت مقاطعة ماكرون للجناح الروسي رغم أنه ضيف الشرف في المعرض لهذه السنة.

وكان ماكرون قال في وقت سابق: “قررت ألا أذهب إلى الجناح الرسمي لروسيا تضامنًا مع أصدقائنا البريطانيين”.

وأضاف في إشارة إلى اتهام بريطانيا لروسيا بمحاولة تسميم عميل روسي مزدوج على أراضيها: “من غير الممكن أن أكون هذه الليلة في جناح رسمي لروسيا، وبالمقابل لا يفوتني أن أقول مرة أخرى هنا، كم هو مهم متابعة الحوار مع المثقفين والكتاب والمجتمع المدني والموسيقيين، مع كل أولئك اللذين يحملون قوة هذا الشعب، ويعارضون أحيانًا بشجاعة كبيرة تجاوزات النظام الحالي”.

ويشارك في المعرض 38 كاتبًا روسيًا يعرف بعضهم بمعارضته للرئيس فلاديمير بوتين.

ويشارك في المعرض أيضًا 50 بلدًا بعضها لأول مرة، مثل الصين وهنغاريا وأوكرانيا التي اختيرت من طرف اليونيسكو “عاصمة دولية للكتاب” لسنة 2019.

كما تشارك الشارقة في المعرض، حيث تعتبر “ضيفًا مميزًا” هذا العام.