مبادرة “تراثك أمانة” تتلقّى 4 مجلدات نادرة تصف مصر

استقبل الدكتور أحمد الشوكي، رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، عمرو حامد محمود، والذي أهدى 4 مجلدات نادرة لكتاب وصف مصر، إلى دار الكتب المصرية.

وكانت الكتب التي جلبها “عمرو حامد” تعود في الأصل إلى جدّه “أحمد محمود باشا”، وهو من كبار أعيان محافظة البحيرة، وقد كُتبت المجلدات باللغة الفرنسية، ويعود تاريخها إلى القرن التاسع عشر.

وأبدى عمرو إعجابه بمبادرة “تراثك أمانة”، وأكد انشغاله منذ أكثر من عامين بمصير هذه المجلدات النادرة، إلى أن أخبرته ابنته التي تعمل في قناة cbc، بالمبادرة التي دشّنتها دار الكتب والوثائق القومية، كما وعد بإحضار المزيد من مقتنيات عائلته.

من جانبه، أعرب الشوكي عن تقديره للروح الوطنية لدى المصريين، والتي لمسها منذ اللحظات الأولى لإعلان المبادرة، وأكد على أهمية مجلدات “وصف مصر”، ووعد بترميمها تمهيدًا لإتاحتها للباحثين.