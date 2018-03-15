فرق فنية من 12 دولة عربية تختتم دورة الأقصر عاصمة للثقافة العربية بمصر

وسط إجراءات أمنية مشددة، تلتقي اليوم فرق فنية من 12 دولة عربية في ساحة أبو الحجاج بمدينة الأقصر، جنوب مصر، في إطار الاحتفالات الخاصة بختام دورة “الأقصر عاصمة للثقافة العربية”.

وتبدأ الاحتفالات في الخامسة مساء الخميس بعروض 7 فرق شعبية مصرية وهي أسوان للفنون والإسماعيلية وسوهاج والإسكندرية والشرقية والنيل والوادي الجديد.

كما تقدم فرقة تونسية عروضًا فنية شعبية، وفي الثامنة يتم افتتاح معرض فن تشكيلي يشارك فيه 47 مبدعًا من 12 دولة عربية.

وعلى مسرح قصر ثقافة الأقصر تقدم فرق من الجزائر والمغرب وسوريا والكويت عروضًا فنية.

ومن المقرر أن تستمر احتفالات الأقصر حتى يوم الـ18 من مارس الجاري، وسوف يتسلم وزير الثقافة المغربي الشعلة الثقافية من إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة المصرية ومحمد بدر محافظ الأقصر.