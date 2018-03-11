معرض الرياض الدولي للكتاب سيشمل 60 ألف عنوان في حقول المعرفة

يبدأ معرض الرياض الدولي للكتاب يوم الأربعاء القادم تحت شعار “الكتاب.. مستقبل التحول” بمشاركة نحو 500 دار نشر تقدم أكثر من 60 ألف عنوان كتاب.

وقالت وزارة الثقافة والإعلام، المنظمة للمعرض في بيان اليوم الأحد، إن الدورة الجديدة التي تستمر على مدى 10 أيام “ستشمل أكثر من 60 ألف عنوان كتاب في مختلف حقول المعرفة ولجميع الفئات العمرية”.

وتحل دولة الإمارات (ضيف شرف) على المعرض هذا العام.

وقالت وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة الإماراتية نورة الكعبي في وقت سابق إن: “هذه المبادرة الطيبة من إخواننا في المملكة قيادة وشعبًا تعتبر بمثابة تكريم للشراكة المتميزة والتعاون التاريخي بين البلدين، فضلًا عن أنها تتويج لما تقدمه دولة الإمارات من مبادرات ومشاريع ثقافية تؤكد قوة حضورها الثقافي والفكري على المستوى الإقليمي والدولي”.

وبجانب عرض وتسويق الكتب، يقيم المعرض 50 فعالية تتضمن ورش عمل ولقاءات تدريبية للمؤلفين الجدد وحوارات فكرية وأمسيات شعرية إضافة إلى حفلات توقيع الكتب.

وقال المشرف على معرض الرياض للكتاب عبد الرحمن بن ناصر العاصم:” إن من أبرز فعاليات المعرض هذا العام (ماراثون الترجمة) الذي يقام بمشاركة واسعة من المترجمين بهدف إثراء النشاط الثقافي في المملكة”.

وتكرم وزارة الثقافة والإعلام في حفل الافتتاح 5 مبادرات قرائية، أسهمت في خدمة ودعم القراءة والكتاب في المملكة، بهدف إيجاد بيئة عمل ثقافية تنافسية بين المجموعات، وتشجيع المجتمع على العطاء الثقافي والمعرفي.

ويستمر الحدث السنوي الأبرز ثقافيًا في المملكة السعودية حتى الرابع والعشرين من مارس/ آذار الجاري بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.