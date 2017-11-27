7 أعمال في القائمة الطويلة للفنون والدراسات النقدية بجائزة زايد للكتاب

أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب، اليوم الاثنين، القائمة الطويلة لفرع الفنون والدراسات النقدية في دورتها الثانية عشرة، والتي ضمت سبعة أعمال من أصل 123 مشاركة من 20 دولة عربية.

وشملت القائمة كتاب (سيرة العنقاء: من مركزية الذكورة إلى ما بعد مركزية الأنوثة) للأكاديمية السورية أسماء معيكل، وكتاب (ما بعد قصيدة النثر: نحو خطاب جديد للشعرية العربية) للباحث المصري سيد عبد الله السيسي.

كما شملت كتاب (في بلاغة الحجاج: نحو مقاربة بلاغية حجاجية لتحليل الخطاب) للباحث الأكاديمي المغربي محمد مشبال، وكتاب (التأريخي والسردي في الرواية العربية) للناقد العراقي فاضل ثامر، وكتاب (الكتابة وبناء الشعر عند أدونيس) للباحث التونسي عمر حفيظ.

وكذلك كتاب (العلامات والأشياء كيف نعيد اكتشاف العالم في الخطاب؟) للأكاديمي المصري عبد الفتاح أحمد يوسفـ، وكتاب (تطوير الحرف العربي وتحديات العولمة) للباحث الأكاديمي المغربي عبد الرزاق تورابي.

وكانت جائزة الشيخ زايد للكتاب، أعلنت في وقت سابق القائمة الطويلة لفرعي الآداب والمؤلف الشاب، فيما ينتظر إعلان قوائم باقي الفروع خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ويبلغ إجمالي قيمة الجائزة سبعة ملايين درهم إماراتي (نحو 1.9 مليون دولار) موزعة على تسع فئات، إذ يحصل الفائز بجائزة (شخصية العام الثقافية) على مليون درهم، فيما توزَّع الستة ملايين الأخرى على ثمانية فروع، ينال الفائز في كل منها 750 ألف درهم.