وسط “استياء” من بيان المعارضة.. وفد الحكومة السورية يرجئ السفر إلى مفاوضات جنيف

أرجأ وفد الحكومة السورية السفر إلى جنيف، للمشاركة في مفاوضات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة والمقرر أن تستأنف غدًا الثلاثاء.

وقال مكتب ستافان دي ميستورا مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، إنه “لن يعلق على خطط سفر وفد حكومة دمشق”.

وكشفت مصادر دبلوماسية أن “دمشق مستاءة من بيانٍ صدر عن اجتماع للمعارضة السورية في الرياض الأسبوع الماضي”.

وقالت المصادر إن “دمشق ترى في بيان الرياض عودة إلى المربع الأول في المفاوضات”.

وتصر جماعات المعارضة السورية على مطلبها برحيل الرئيس بشار الأسد قبل مرحلة الانتقال السياسي.