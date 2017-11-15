معرض الكويت الدولي للكتاب يفتح أبوابه للجمهور وسط حضور كثيف

افتتح معرض الكويت الدولي للكتاب في دورته الثانية والأربعين، اليوم الأربعاء، وسط مشاركة واسعة من دور نشر عربية ودولية وحضور كبير من المثقفين والمسؤولين والجماهير التي حرصت على التواجد منذ اللحظات الأولى.

وقال وزير الإعلام الكويتي بالوكالة الشيخ محمد العبدالله الصباح في تصريح للصحفيين عقب افتتاح المعرض ممثلًا عن رئيس الوزراء، إن هذه الفعالية “أصبحت جزءًا من الرزنامة الثقافية العربية” وليست حدثًا كويتيًا أو خليجيًا فقط.

وأضاف العبدالله، أن حجم الإصدارات الجديدة وجودة المعروض “أمر يبعث على الاعتزاز” لاسيما مع وجود مشاركة واسعة من 30 دولة خليجية وعربية وأجنبية.

وأعرب العبدالله عن أمله أن يتفاعل الجمهور مع هذا المعرض الهام وأن يستمر المعرض بالنمو عامًا بعد عام، وأن يصبح أهم معرض للكتب في المنطقة.

وتضم قاعدة بيانات المعرض أكثر من 160 ألف كتاب منها 11 ألف كتاب جديد صدر في 2017، ومن هذه الكتب الجديدة أكثر من 7400 كتاب عربي وأكثر من 500 كتاب أجنبي و1080 كتابًا جديدًا عربيًا للأطفال أما كتب الأطفال الأجنبية الجديدة فتبلغ 1385 كتابًا.

ويشارك في معرض الكويت الدولي للكتاب المقام في أرض المعارض الدولية في منطقة مشرف جنوب غرب العاصمة هذا العام 482 دار نشر من 30 دولة عربية وأجنبية منها 423 دار نشر أهلية و53 مؤسسة رسمية و6 منظمات عربية ودولية وتبلغ مساحة العرض الإجمالية 11.850 ألف متر مربع.