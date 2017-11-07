“بطولة مطلقة”.. نص مسرحي للسوري نوزاد جعدان في الذات الإنسانية

صدر نص مسرحي جديد بعنوان “بطولة مطلقة” للشاعر السوري نوزاد جعدان، عن “دار أمل الجديدة” السورية، وهي مسرحية شعرية تتألف من 3 فصول بواقع 96 صفحة.

رسم لوحة الغلاف الفنان الروسي أوليغ إسبينوف، وتشكل المسرحية ما يوصف بالحفر في الذات الإنسانية، تتلمس تناقضاتها وأحاسيسها في ضوء الحاجة للكتابة وللإبداع.. هي ذات مبدعة تستقصي همومها وهواجسها بحثاً عن لحظة اقتناص للفكرة وللمتعة، وحتى في تلك العلاقة الافتراضية الهلامية بين رجل وامرأة، يرصد النص العلاقات المركبة كاشفاً خبايا ذواتنا المتشابكة بجرأة لافتة.

من الجدير بالذكر أن المسرحية وصلت إلى القائمة القصيرة في جائزة “كاتب ياسين العالمية” في الجزائر بدورتها الأولى٬ كما حقق الكاتب المركز الأول في جائزة الشارقة للإبداع العربي العام الماضي عن مسرحيته “وطن شبه منحرف”.

وتعد المسرحية المنتج الإبداعي الثامن الصادر لجعدان٬ وهو سوري من أصل كردي٬ بعد ثلاث مجموعات شعرية “حائطيات طالب المقعد الأخير” عن دار فضاءات بالأردن، و”أغاني بائع المظلات” عن دار الفرقد بسوريا، و”سعيد جداً” عن دار نينوى بسوريا، ونص مسرحي “وطن شبه منحرف” عن دائرة الثقافة والإعلام بالشارقة، ومجموعة قصصية “خزانة ترابية” عن دار الياسمين بالإمارات، و”مختارات من الشعر العالمي” عن دار نبطي بالإمارات، وأخيرًا “رواد السينما الهندية” عن دار الياسمين بالإمارات.