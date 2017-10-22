ناد أدبي يعيد طباعة رواية يمنية صدرت قبل 90 عامًا (صورة)

أعاد نادي كتاب القصة طباعة رواية يمنية صدرت في العام 1927، للروائي اليمني الراحل، أحمد عبدالله السقاف، عبر جمع التبرعات من الأعضاء.

وتحمل الرواية اسم “فتاة قاروت”، وتروى تفاصيلها الاغتراب والحنين إلى الوطن.

وأوضح رئيس نادي القصة محمد الغربي عمران في تصريحات لـ”إرم نيوز” أن الرواية واحدة من الإنتاج الأدبي الروائي العربي الرائد، وتنقسم إلى عشرين فصلا، وتتجاوز صفحاتها مئتي صفحة، وتعالج حياة المغترب الحضرمي في شرق آسيا.

وأضاف أن، “للكاتب رواية أخرى بعنوان الصبر والثبات صدرت عام 1931، وله العديد من الأعمال الأدبية، ووافته المنية وهو على ظهر باخرة عائد اليمن في العام 1950″.

وأشار الغربي إلى أن الرواية بطبعتها اليمنية ستوزع على المكتبات الجامعية والمكتبات العامة في عموم مدن اليمن لتكون في متناول الباحثين والقراء.